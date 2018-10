NICA MUERE EN ACCIDENTE DE TRÁNSITO EN COSTA RICA

3:41 a.m.

Carlos Torres Orozco, perdió la vida esta madrugada cuando fue atropellado por un tráiler en Alajuela, Costa Rica. Torres viajaba en una bicicleta con destino a la finca donde trabajaba. El nicaragüense, perdió la vida de forma instantánea, así lo informó el diario local, Prensa Libre.De acuerdo con su hermana, Isabel Torres, la víctima tenía apenas 5 meses de haber llegado al país con su hijo de 6 años. La pariente comentó con mucho dolor que el hecho se produjo a escasos 100 metros del lugar donde viven. Según ella, antes de irse, le advirtió al ahora fallecido que no saliera con la bicicleta, pues últimamente había escuchado en las noticias varios accidentes de ciclistas. “Yo le dije que llamara al patrón para que se fuera con él en carro, porque aquí he escuchado muchas noticias de accidentes, pero me dijo que no”, comentó. Torres explicó que el ahora fallecido era muy puntual en su trabajo y que todos los días se despertaba a las 4:30 de la madrugada. En cuanto al conductor del tráiler, se le aplicó la prueba de aliento, la cual dio resultado negativo.