07, Febrero, 2017 07, Febrero, 2017 4:22 a.m. 4:22 a.m.

NICARAGÜENSE MUERE ATROPELLADO EN ESPAÑA

Un nicaragüense originario del municipio de Sébaco, Matagalpa; falleció la este domingo, luego que fuera atropellado por un automotor en las cercanías a la ciudad andaluza de Sevilla. Según información de su pareja, el nicaragüense Auner Ramón Torres Miranda tenía tres años de residir en la madre patria. Así lo informa Las Segovias en Noticias. Preliminarmente se conoce que las causas posibles de la muerte sean el impacto del vehículo. Sin embargo, hasta que un abogado no complete la documentación precisa del caso, se desconoce versión oficial de los hechos. De momento la policía en España, no ha brindado el informe del peritaje realizado en el accidente. El cuerpo del nicaragüense todavía permanece en manos de forenses, puesto que al no poseer un Seguro de Repatriación, las autoridades no pueden sacar el cadáver hasta que se tenga la funeraria donde se llevará. Por lo que de momento se conoce, que permanecerá en la morgue.