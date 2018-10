A JUICIO LOS ACUSADOS DE MATAR A POLICÍAS

3:36 a.m.

#Nicaragua | Víctor Manuel García cita versículo bíblico en audiencia inicial, donde es acusado de asesinar a 2 policías. @CANAL15NIC pic.twitter.com/A4KDa9Uy6B — Donaldo Hernández (@donaldo100nic) 9 de febrero de 2017

#Nicaragua | Abogado de acusado de asesinar a policias pide que se presente video de cámara de seguidad para esclarecer hechos. @CANAL15NIC pic.twitter.com/mN3e6WwnRA — Donaldo Hernández (@donaldo100nic) 9 de febrero de 2017

Elha presentado las prueba, con las que pretende desvirtuar la presunción de inocencia de los acusados Paúl Emerson Jaen Leal y Víctor Morales Blanco, a quienes se les imputa los delitos de Asesinato en perjuicio de los oficiales de policía Howard Antonio Urbina y Julio César Narváez , además del delito de Asesinato Frustrado en prejuicio del también oficial Oliver Chow. El ministerio también les acusa de Robo Agravado y Posesión Ilegal de Armas de Fuego. Los acusados iniciaron su intervención usando textos basados en la biblia.Entre las pruebas que dará la fiscalía están las Testimoniales de Víctimas y Testigos, Pruebas Periciales como dictámenes médicos post mortem, dictámenes Químicos y de Balística. Para la judicial Indiana Gallardo, Juez Noveno Penal de Audiencia; estos son elementos de convicción suficientes, por lo que eleva la causa para juicio, a realizarse en marzo 2017. Por su parte Álvaro García, abogado defensor de Morales Blanco, pidió a la judicial que la que se ordena la integración de los videos de las cámaras de seguridad de una empresa del sector de Barrio San Luis, en donde se grabó todo lo sucedido. Además el abogado afirma que su defendido es inocente: “El no privó de la vida a ningún policía, porque no es peligroso, no tiene antecedentes penales”.Según Balística, los casquillos encontrados coincidían en su mayoría, con las armas del acusado Morales Blanco y el occiso Diógenes Medina.