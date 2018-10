MATAN A MILITAR EN RETIRO HONDUREÑO

3:49 a.m.

Con múltiples heridas de arma corto punzante fue encontrado Jesús Canales, un teniente coronel (r), de la Fuerza Naval de Honduras (FNH), fue hallado muerto este miércoles, en su casa de Copán, Honduras. Los familiares del militar de 60 años expresaron a la Policía, que llegaron a buscarlo, pues les pareció extraño que no se pudieran comunicar con él.Al llegar a la vivienda de Canales, sus familiares se llevaron tremendo susto, al hallarlo muerto en la sala sobre un charco de su propia sangre. Inmediatamente dieron parte a la Policía quienes llegaron a confirmar la información. Se conoció que el teniente coronel en condición de retiro, presentaba múltiples heridas de un machete y que tenía varias horas de haber sido ultimado, por lo que se presume que el hecho ocurrió en horas de la madrugada. De acuerdo a información recopilada por autoridades policiales, los criminales habrían ingresado a la vivienda saltándose un muro de la parte posterior. En el interior de la casa había desorden, como si los delincuentes buscaban algo en particular. Tomando en cuenta esa situación, no se descarta el robo como móvil, en relación al crimen de Canales. Los dolientes dieron a conocer que el exmilitar hace dos años se retiró de la Fuerza Naval de Honduras y tomó la determinación de vivir en este municipio, pero nunca imaginaron que encontraría la muerte.