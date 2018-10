PADRE E HIJO SE MACHETEAN POR UN TRAGO DE LICOR

5:22 a.m.

Un trago de licor desencadenó un pleito verbal entre padre e hijo y que al final llegaron a atacarse con un machete, quedando ambos lesionados, informó el diario salvadoreño La Página. El pleito empezó cuando Rafael Hernández Santamaría, de 65 años, fue el que inició la riña, debido a que su hijo Rafael Antonio Martínez Santamaría, tenía el turno de tomar parte del licor y tomó más de la cuenta, informó la Policía Nacional salvadoreña.Fue eso lo que molestó al adulto mayor y atacó a su hijo con un trozo de madera, quien respondió al ataque con un machete e hirió a su progenitor en uno de sus brazos, por lo cual fueron detenidos por los agentes del orden público. Ambos fueron llevados a un hospital de la localidad, donde recibieron varios puntos de sutura y se confirma que están estables. Los hombres fueron llevados se encuentran en presión y en las próximas horas serán remitidos a los tribunales correspondientes. Se dijo que cuando les pasó el efecto del licor, los hombres dijeron no estar ofendidos y se preguntaban qué fue lo que pasó y por qué razón están detenidos. "Pese a que ellos nos dicen que no están ofendidos, nuestro deber es remitirlos a los tribunales y será el juez quien determine si quedan en libertad o no", puntualizó un agente que prefirió el anonimato.