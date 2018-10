MADRE DE BEBÉ QUE ESTABA EN CAMIONETA DA SU VERSIÓN

9:18 a.m.

None

La madre del bebé que estaba dentro de una camioneta en Rivas y que causó polémica el día de ayer por supuestamente rehusarse a sacar a su hijo, dio su versión a 100%Noticias.

Según ella, quien prefirió dar declaraciones en el anonimato, aseguró que solo se bajo de la camioneta que dejó encendida y con aire acondicionado y en el acto la puerta de la camioneta quedó trabada, pidió ayuda y nadie se la quiso dar y fue después que otras personas llegaron solo a recriminarle porque el niño quedo encerrado.

"No lo dejé adentro del vehículo, yo salí de la policía y prendí mi carro y no encendía salí afuera a pedir ayudar y nadie me la quiso dar", espetó la madre.

Además criticó a las personas pues según ella "ni siquiera fueron capaces de ayudar; al contrario se volvieron locos, la multitud se agitó, no hubo un orden público sino un caos público", expresó molesta.