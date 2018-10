ROSENDO ÁLVAREZ EN JUZGADOS: "ESTO NO ES UNA GUERRA RELIGIOSA"

Rosendo Alvarez ha dado una declaración en los Juzgados de Managua para aclarar algo que considera relevante: "Esto no es una guerra religiosa".

"El Búfalo" estableció una denuncia contra el administrador del colegio Filadelfia y el yerno de este Denis Baltodano por supuestamente injuriarlo en el Facebook de 100%Noticias tildándolo de "borracho".

"Esto no es una guerra religiosa yo no estoy en contra del evangelio de Jesucristo yo soy cristiano, siempre estar a favor del evangelio siempre, pero este es un caso jurídico, (contra) una persona natural, no estoy en contra de la iglesia, es contra Juan Carlos y su yerno que me están denigrando", espetó el pugilista.

Manuel Ignacio Lacayo, abogado defensor de los acusados consideró "importante y oportuno aclarar que cuando no se ha cometido un delito, no se puede llegar a un acuerdo (..) mis representados nunca han ofendido a Álvarez", expresó.