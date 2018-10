DOS VEHÍCULOS PESADOS IMPACTAN EN CARRETERA A LEÓN

MOTOCICLISTA LESIONADO AL SER IMPACTADO POR VEHÍCULO EN LA CARRETERA BYPASS DE LEÓN

*Colaboración de Juan Carlos Picado Un impacto entre dos cabezales dejó como resultado una persona lesionada, misma que fue trasladada al Hospital Escuela de León, sin que hasta el momento se conozca su estado. El conductor del furgón CH 23 739, Rigoberto Noguera de 39 años manifestó que se encontraba detenido revisando una pieza de su transporte cuando observó que otro furgón placa C 139BPP, el cual era conducido por Luis Fernando Carronza de 45 años de origen guatemalteco, se acercaba a alta velocidad estrellándose contra la parte trasera de su camión. El impacto provocó que diesel se derramara por el pavimento; al lugar se presentaron miembros de la Dirección General de Bomberos quienes trasladaron a de inmediato a Carronza al hospital de León, por presentar trauma en el tórax. Se conoció que el lesionado venia en conduciendo en estado de ebriedad ya que encontraron latas de cervezas dentro del automotor El hecho sucedió en la salida de la Posada del Sol, sobre la carretera Bypass-León.En horas tempranas otro accidente de tránsito se registró en el mismo lugar. El incidente fue entre un vehículo y una motocicleta, dejando como resultado una persona lesionada. En esta colisión se vieron involucrado el carro marca Hyundai, color gris, placa 27310, el cual era conducido por una joven de la cual no se conoció su identidad y una motocicleta automática placa 9469 marca Turín 125, siendo conducida por Edwin Gregorio Matus Hernández el cual resultó lesionado en el accidente. Según testigos la conductora del vehículo no respetó la señalización de alto realizando un giro de oeste a norte impactando con la moto que se dirigía de norte a sur, hasta el lugar a se presentaron agentes de tránsito quienes determinaran el grado de responsabilidad de ambos conductores, el accidente se registró en la salida de la posada del sol sobre la carretera al By Pass de León.