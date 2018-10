BUSERO ASEGURA QUE NO SE TIRÓ LA LUZ ROJA DE SEMÁFOROS

4:30 a.m.

Por Donaldo Hernández

El conductor de la Ruta de transporte colectivo 164, Danny Moisés Vicente Ramírez de 26 años, que el pasado martes provocó un fatal accidente de tránsito en la pista El Dorado, en Managua, aseguró que en ningún momento irrespetó la luz roja del semáforo, y pidió perdón a las familias de las personas que resultaron lesionadas.

"Nadie quiere hacer esto", aseguró con un rostro compungido.

Vicente Ramírez aseveró que iba a 75 o 80 kilómetros por hora. "Iba despacio... no tenía la luz roja, tenía luz verde, cuando yo miro que el carro viene yo lo que quise fue capearlo. Si estuviera en roja no me la hubiera tirado, era mi última vuelta", afirmó.

BUSERO ASEGURA QUE VIDEO ES FALSO

El conductor negó que el video captado por una cámara de seguridad donde muestra el momento exacto donde el autobús de la ruta 164 violó la ley de tránsito en la pistaal lanzarse en la pista pese a que los semáforos estaban en rojo.

En este accidente falleció una persona y 14 resultaron lesionadas.