TAXISTA EMBISTE A DOS OFICIALES DE LA POLICÍA NACIONAL

Los oficiales de la, Luis Espinoza y Ana Julia Alguera fueron embestidos por el taxista Rodolfo Moreno, quien irrespetó la señales de tránsito y se cruzó pese a que la luz del semáforo estaba en rojo. Moreno reconoció que tuvo la culpa del incidente y manifestó su preocupación por su madre. "No quiero que mi madre se dé cuenta que voy detenido, ella padece del corazón", manifestó a 100%Noticias.“Nunca he chocado, hasta ahora, me siento un poco nervioso y mi mamá pues que se preocupa por mí, y al ver esto no se que pueda decirme ella, o se puede desmayar porque nunca me ha sucedido… Yo se que sí, pero no queremos hacerle daño a nadie, todos somos humanos”, expresó el taxista quien inicialmente se había dado a la fuga. El accidente ocurrió en el barrio Bóer, en Managua. Los oficiales pertenecen a la estación 4 de la capital, y fueron trasladados por los bomberos a un centro hospitalario, pues presentaban golpes.