13, Marzo, 2017 13, Marzo, 2017 7:57 a.m. 7:57 a.m.

CONMOCIÓN POR NIÑO AHOGADO EN BALDE DE AGUA

None

El barrio Hugo Chávez de Managua permanece conmocionado tras la muerte de un menor de un año de edad quien se ahogó en un balde con agua el día de ayer domingo. En el lugar existen dos versiones. Una es que cuando la abuelita bañaba al menor, alguien toco la puerta, ella salió atender a la persona y el menor se hundió en la pila aunque otros informan que el niño se fue dentro de un balde con agua. "Yo como mujer y como madre me siento mal, tal vez no sienta el dolor que sienta ella porque no he pasado por eso pero debe ser lo más horrible", manifestó una ciudadana". Por su parte otra habitante del barrio Hugo Chávez expresó bajo el anonimato que los abuelitos estaban dormidos y el niño estaba dormido pero se les levantó y tenían un balde de agua. "Aquí casi no se escasea el agua pero los calores; y los niños necesitan un poquito refrescarse, en realidad no sé lo que pasó ahí sí", agregó.