NIÑA DE 15 MESES MUERE A MANOS DE LA POLICÍA Y SUBPROCURADOR NO SABE

11:41 a.m.

El subprocurador de Derechos Humanos, Adolfo Jarquín Ortel, aseguró desconocer el caso donde murió la niña Dayra Blandón Sánchez, de apenas 15 meses de nacida durante un operativo que realizaba la Policía Nacional para capturar al delincuente Cairo Blandón Lemus, en La Dalia, Matagalpa.

Junieth Blandón de 15 meses murió a tiros luego de que presuntamente su padre la usara como escudo a la hora de enfrentarse con las autoridades; no obstante organismo de derechos humanos y familiares de la pequeña han exigido justicia para este caso.

"Yo no me puedo pronunciar al respecto porque no conozco hasta dónde ha llegado este caso, pero si debe haber una opinión al respecto" expresó escuetamente el subprocurador encargado de velar por los derechos de los nicaragüenses.

En el enfrentamiento entre la Policía Nacional y un delincuente, resultó herida de bala la niña Dayra Blandón Sánchez,, quien fue trasladada al mismo hospital de La Dalia, pero lamentablemente falleció Dos personas murieron la madrugada del domingo 5 de febrero de este año en un operativo ejecutado por la Policía Nacional, en La Dalia, Matagalpa, entre ellas una niña.

Según dio a conocer la Comisionada Mayor Vilma Rosa González, Jefa de relaciones públicas de la Policía Nacional el hecho ocurrió cuando los agentes realizaban la captura del peligroso delincuente Cairo Blandón Lemus.

El delincuente quien murió tras protagonizar un intercambio de disparos con agentes policiales que lo capturarían en su casa ubicada en la comarca La Chocolata, de la localidad, era líder de la banda delincuencial “Los Lemus”, y tenía causas pendientes con la ley por los delitos de homicidio y robos con intimidación.