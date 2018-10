HOMBRE ACUSADO DE VIOLAR A NIÑO DICE QUE TUVO UNA RELACIÓN AMOROSA CON LA MADRE DEL MENOR

5:26 a.m.

Para el próximo 29 de mayo, quedó programado el juicio oral y público contra Ricardo José Navarrete, de 54 años, acusado de violación agravada en perjuicio de un niño discapacitado de 9 años de edad, en San Marcos, Carazo.

La juez Carol Urbina, titular de Distrito Penal de Audiencias de Diriamba, mantuvo la medida cautelar de prisión preventiva para Navarrete, quien dijo que la madre del menor y él mantenían una relación amorosa.

"Ahora ese (Ricardo José Navarrete) sale diciendo que yo tenía una relación amorosa con él, yo nunca tuve nada con ese hombre, pero si fue así, él no tenía derecho de tocar a mi hijo y aquí la demanda es de abuso sexual no de otra cosa, se quiere valer de cosas que no son para salir libre", expresó la madre del niño.

Según la acusación del Ministerio Público, el menor fue abusado unas 4 ocasiones a lo largo de dos meses y hay pruebas de ADN que comprueban que Navarrete abusaba al infante mientras la madre andaba trabajando como asistente del hogar en la casa de un familiar del imputado.

Mientras tanto, Carlos Valle, defensor del acusado indicó que el día del juicio presentará pruebas que supuestamente liberan a su cliente de toda responsabilidad.