CÁMARAS GRABAN FATAL COLISIÓN DE MOTORIZADOS CON AUTOMÓVIL EN MANAGUA

Unas cámaras de seguridad de la Alcaldía de Managua captaron una brutal colisión de dos motorizados con un automóvil color rojo en la intersección de Tiscapa. Aunque no se tiene precisión de la fecha en que ocurrió este incidente, evidencia la falta de pudor con la que conducen varias personas en la capital. Erick Reyes, psicólogo de la Cruz Rojas, considera que en el país actualmente muchos factores influyen para que las personas caminen conduciendo en la forma temeraria que lo hacen. "No estamos hablando si saben o no conducir, hay muchos factores, nuestra cultura nos dice ahorita muy claramente que no estamos conduciendo con cortesía; no estamos respetando las Leyes de tránsito, estamos manejando de forma temeraria", indicó Reyes. El experto analiza que estos incidentes son productos de la ansiedad, sobretodo en horas picos. "Sin duda alguna las presiones sociales están dando un efecto en las personas", finalizó. El incidente ocurrió en el sector de Tiscapa y el vehículo rojo tenía la vía para circular en ese momento; sin embargo los motorizados irrespetaron la luz roja de los semáforos, por lo que el carro los colisionó fuertemente.