BUSCAN A VIOLENTO SUJETO QUE APUÑALÓ A UNA MUJER EN MANAGUA

6:35 a.m.

La familia de Violeta Roque Castillo se encuentran atemorizadas, luego de que Israel Torres, quien se encuentra prófugo de la justicia, hiriera con un arma blanca a la fémina al intentar defender a su hermana María Lourdes Roque, quien es esposa del violento sujeto.

Según narra la familia Roque, los hechos se dieron cuando el sujeto llegó a la casa e intentó llevarse el celular de una de las hijas con las que procreó en su matrimonio para ver "qué pruebas" intentaba encontrar de una supuesta infidelidad.Lourdes cuenta que vivió con el agresor en Panamá desde hace más de cinco años; sin embargo se vino por el mismo cuadro de violencia que vivió."Yo tuve viviendo con él casi cinco años en Panamá y me daba maltrato por eso nos vinimos, pensé que aquí iba a cambiar pero no, cada día es peor. Solo vive celándome de nada, él si puede salir yo no puedo salir" narró con lagrimas en los ojos la mujer.La esposa del agresor indicó que se había rehusado a alejarse del hombre pues su hija menor es apegada a él, y también se sienten inseguras y desamparadas porque en su hogar solo habitan mujeres.

Las mujeres hicieron la denuncia en una estación de la Policía Nacional.