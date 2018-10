"NO ESTOY AUTORIZADA PARA HABLAR", DICE MADRE DE JOVEN ASESINADA

10:34 a.m.

Por tercera vez consecutiva, 100% Noticias intentó abordar este jueves 06 de julio a Paola Obando, madre de la menor Rechel Rostrán Obando -quien fue encontrada enterrada en una vivienda en un barrio de Managua a seis meses después de su desaparición- para conocer sus declaraciones al respecto pero la mujer evadió a este medio de comunicación.

Paola Obando se limitó a decir que no podía dar declaraciones a los medios de comunicación "porque no estaba autorizada",Familiares paternos de la joven asesinada han acusado a la madre de supuestamente involucrar a Rechen en trata de personas, sin embargo ésta no dice nada al respecto.

MADRE DE UNA DE LAS JÓVENES SEÑALADAS DE DESAPARICIÓN HABLA

Por su parte Janeth Guerrero, madre de Alejandra Guerrero dijo este miércoles que su hija fue descartada como sospechosa de la desaparición y del crimen de la adolescente Rechel Rostrán.

Al ser consultada si su hija todavía estaba siendo investigada refirió que la Policía le orientó no darle declaraciones a nadie.

“Es que mi hija no es sospechosa. A ella se la llevaron (a la Delegación Policial del Distrito V) para dar su declaración. Ella no se opuso a las preguntas, sino no estuviera aquí (en la casa) durmiendo”, indicó.

“En su momento yo voy a hablar (con los medios), por el momento (la policía) me ha orientado que no hable (con los medios) para no entorpecer las investigaciones”, añadió.

