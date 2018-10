PADRE VIOLA A SU PROPIA HIJA DE 7 AÑOS EN CARAZO

8:26 a.m.

Ezequiel Bejarano García de 43 años de edad, está acusado de violación agravada en perjuicio de su hija de 7 años de edad, originaria de la ciudad de San Marcos, Carazo.

El hombre fue presentado este sábado ante la juez Carol Urbina especializada en violencia en Diriamba, dicha audiencia inicial se hizo a puerta cerrada. La denuncia fue hecha por la madre de la niña, expareja de Bejarano.

Pero, Gerald Bejarano, uno de los hijos del acusado lo defiende, expresando que su padre sería incapaz de hacerle daño a su propia hija.

“Nosotros somos cinco hermanos, mi papá nunca nos dio maltrato, ni tampoco abusó de nosotros (…) Todo se trata de un montaje, una falsa acusación, meto las manos al fuego por mi papá quien no es capaz de hacer ese tipo de cosas con su propia hija, si fue capaz de criar a una hijastra, hay muchas cosas que no coinciden pues el ya no vivía con ella y eso lo veo como venganza”, dijo Bejarano.

El hijo comentó que su padre trabajaba en un comedor infantil ubicado en el lugar conocido como la Chona, que toda su vida ha sido cristiano evangélico y hasta fue pastor de una iglesia.

Se dice que la menor fue atendida por medicina forense, confirmando que sufrió abuso sexual.

