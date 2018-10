20, Julio, 2017 20, Julio, 2017 4:47 a.m. 4:47 a.m.

ACUSADO POR VIOLAR A SU HIJASTRA

1 DE 2 2 DE 2

José Esteban Romero Alfaro es acusado en los juzgados capitalinos por el delito de Violación Agravada en perjuicio de su hijastra. Este jueves se realizó la audiencia preliminar a cargo del Carlos Alberto López en el Juzgado Quinto de Audiencia. Según el libelo acusatorio, el acusado empezó a abusar sexualmente de la menor desde que ella tenía 8 años de edad, aprovechando que la mamá de la víctima trabajaba en la noche. Supuestamente, Romero Alfaro ingresaba al cuarto de la menor y procedía a desvestirla, manosearla, para luego seguir con el delito sexual. La acusación también destaca que Romero Alfaro le decía a la víctima que no dijera nada, porque no le iban a creer. Sin embargo, ella le contó a su mamá lo que pasaba, por lo que se separó de él y lo denunció. La víctima ahora tiene 16 años. Por su parte el acusado, asegura que es inocente esta acusación es una venganza por parte de su expareja, supuestamente porque él se separó. “Ella (su expareja) lo hace por rencillas, porque yo me separe de ella, porque ella me tiene una hija, y como se dio cuenta que me volví a casar”, asegura el acusado de violación Romero Alfaro. Al acusado se le impuso la medida cautelar de la prisión preventiva y la audiencia inicial será este 27 de julio a las 11:00 AM. © 100% Noticias ¡Con primicias a toda hora!