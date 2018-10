MADRE DE RECHEL ROSTRÁN ANGUSTIADA PORQUE NO LE ENTREGAN RESTOS DE SU HIJA

Paola Obando madre de Rechel Rostrán se encuentra angustiada, porque las autoridades policiales aún no le entregan los restos de su hija. Según la familia de la joven occisa, se tenía previsto que este miércoles les entregaran la osamenta; sin embargo, hoy jueves no ha tenido respuesta positiva. “Hasta ahorita me dicen que tengo que esperar al Mayor, que él quiere hablar con nosotros. Le pido que se ponga la mano en la conciencia, ya desde enero desapareció mi hija, y casi un mes que encontraron su cuerpo”, expresa Obando. La madre de la joven occisa, también afirma: “Lo que yo necesito es que me entreguen los restos de mi hija. Hasta donde tengo entendido, ellos ya tienen el dictamen médico”. Rachel fue encontrada enterrada debajo de una vivienda en el barrio Sol de Libertad de Managua el pasado 30 de junio mientras un inquilino realizaba un mantenimiento en las tuberías, encontrándose con la osamenta. El Instituto de Medicina Legal (IML) ha pasado semanas realizando análisis para las investigaciones correspondientesJorge Rostrán padre de la menor occisa, también se hizo presente a la Estación Cinco de la Policía Nacional para que se les entregara el cuerpo de Rechel Rostrán. © 100% Noticias ¡Con primicias a toda hora!