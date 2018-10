HOMBRE QUE AMENAZABA CON LANZARSE DESDE UN ÁRBOL DE LA VIDA ES EL TORMENTO DE SUS VECINOS

Julio López, el sujeto que acaparó la atención de todos cuando el pasado jueves 27 de julio amenazó con suicidarse desde lo alto de un Árbol de la Vida, es el tormento de sus vecinos en el barrio La Fuente, quienes aseguran ya no le aguantan por su agresividad y las constantes amenazas de muerte. Ana Mercedes Espinoza Vargas, quien lamenta ser vecina de Julio López expresa: “Nos agrede, nos destruye la casa, nos pinta las paredes, se defecaba ahí (en la entrada), se levantaba en la madrugada con una lámpara a decir que nos iba a prender fuego, yo no dormía, ahora si he dormido estos cuatro días que lo tienen encerrado”.Vecinos de López confirman que tienen un proceso judicial el contra de él, por el delito de Amenazas de Muerte. Además narran: “Yo iba mes a mes a la estación cinco de la policía a poner denuncia, y no me hacían caso porque decían que era un H-02, y hasta después entendí que ellos con H-02 se refieren a una personas con problemas mentales”. Por su parte Yesiel Vargas, quien sufrió fractura en un dedo de su mano tras los matillazos de Julio López, aseguran ya no lo aguantan, “Eso es diario, a todo momento, me lanzó el martillo y me fracturó mi dedo. El seca cuchillos del pantalón, de la camisa, de todos lados, y tira ‘alajasos’ a matar”. Doña María del Socorro López, madre del acusado expresa muestra a 100% Noticias epicrisis que evidencian alteraciones psicológicas en el comportamiento de su hijo, por lo que pide clemencia él. Se tenía previsto que Julio López comparecería a los juzgados este 7 de agosto, por la acusación de Amenazas de Muerte. Yesiel Vargas también destaca que el día que López amenazaba con tirarse desde lo más alto de un Árbol de la Vida había expresado sus intenciones a personas del mercado (lugar donde López pasaba parte de su tiempo). “En el mercado dijo, van a ver el Show que voy a armar, y van a ver como muevo a todos los medios”, por lo que Yesiel opina que no tiene problemas mentales. © 100% Noticias ¡Con primicias a toda hora!