ASESINO DE SU PROPIO HERMANO PASARÁ 9 AÑOS EN PRISIÓN

Por Donaldo Hernández

A nueve años de prisión fue condenado Julio Cesar Nicolás Sánchez de 42 años quien el pasado 2 de julio discutió con su hermano Oliver Roberto Nicolás y lo golpeó, provocándole la muerte de manera instantánea. La secretaria judicial Jackeline Chávez leyó la sentencia donde determina que el parricida purgará la pena en elGretel Miranda, quien era la pareja de la víctima dijo a 100% NOTICIAS que no estaba de acuerdo con la sentencia y aseguró que el parricidapara lograr reducir su condena. "No estoy de acuerdo; eran 23 (años) y la madre pagó. Me imagino que no está de acuerdo, se hace del que no come,a Oliver, su mano derecha tenía una fractura, entonces ese problema venía tiempo atrás", declaró Miranda, quien tenía planeado casarse con Oliver.

