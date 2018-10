FUTBOLISTA NICARAGÜENSE MUERE EN COSTA RICA

El joven murió tras impactar en un árbol en la moto que conducía | Colaboración de Alexander Hurtado

El joven futbolista Luis Delgado García, de 24 años, originario de la comunidad de lasRío San Juan, perdió la vida la madrugada del domingo, luego de que la motocicleta en la que viajabaEl hecho ocurrió a eso de 12:20 a.m. enA la escena acudieron miembros de lauienes, pese a la rápida acción, no pudieron hacer nada para salvarlo.Foto tomada de Facebook “Llegamos al lugar, encontramos a una persona a un lado de la carretera ya sin signos de vida, por lo que se declara fallecida”, detalló el paramédico Abner Rojas a la prensa costarricense.Aunque no hay un reporte oficial, se presume que el percance se generó debidopor parte del ahora fallecido. Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) se hicieron cargo del levantamiento del cuerpo a las 2 a.m. El cuerpo del joven ha sido trasladado a la comunidad de las Azucenas Río San Juan, donde sus familiares y amigos le darán el último adiós.

