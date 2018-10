EL PERFIL DE FACEBOOK DEL EXMILITAR ACUSADO DE DECAPITAR A SU PAREJA

Podría interesarte: Magistrado de la CSJ desestima cifra de femicidios

La última foto que subióel exmilitar quien es el principal sospechoso de haber asesinado y decapitado a su expareja Karla Patricia Rostrán Estrada fue el 26 de julio a eso de las 6:43 p.m. En la foto más reciente del exmilitar aparece sin camisa visibilizándose un tatuaje en su brazo derecho. La facción de su rostro es frívola. Mercado, quien se encuentra prófugo de la justicia aún continúa conectándose a lay el último comentario que hizo fue hace siete días. El 15 de agosto el presunto femicida se conectó a su cuenta personal de Facebook para atacar a quienes lo señalan del crimen y aprovecha para acusar a Josué Daniel Rivas Obando alias «el yuca» con quien la fémina intentó mantener una relación, de ser el responsable de los hechos.«Busquen al 'yuca' ...él habló con ella (y) después me dijo que volvería con él y se iba a ir lejos donde nadie la encontrara» escribió el exmilitar, quien adjuntó una foto de Obando junto a su expareja. Rivas Obando se encontraba detenido mientras se realizan las investigaciones; no obstante fue liberado la tarde de este martes, según conoció 100% NOTICIAS.Captura de pantalla de Facebook Mercado en su perfil de Facebook revela una afinidad sobre el partido sandinista y los trajes del Ejército de Nicaragua con quien tiene varias fotos. 100% NOTICIAS intentó comunicarse con el vocero de la institución castrence, Manuel Guevara para conocer su versión sobre el presunto femicida, pero no hubo respuesta.https://twitter.com/100noticiasni/status/898587556132122625 El cuerpo de Rostrán Estrada fue encontrado sin cabeza y en estado de descomposición el 17 de agosto en un predio baldío en Las Colinas, luego de encontrarse desaparecida desde el pasado 10 de agosto mientras participaba en una actividad religiosa. Hasta el cierre de esta nota, las autoridades continúan las labores de búsqueda delde 34 años de edad. Esta mañana, la familia de la víctimapor parte de una mujer, quien les dijo que ladonde la pareja habitaba y que la llegaran a buscar, sin embargo no se encontró nada.Entre tanto el exmilitar continúa prófugo. La Policía obtuvo información de que el exmilitar se encontraba en Nandaime, Granada, pero no fue capturado.

Tres jóvenes quedaron en la orfandad producto del aparente femicidio. Sus hijas, una de 14, una de 16 y otra de 17 años.