ENCUENTRAN MUERTA Y DESNUDA A UNA ANCIANA EN MANAGUA

2:29 a.m.

Foto referencial

La anciana Mercedes Elena Medina de 72 años de edad,ubicada en el anexo al barrio San Sebastián, informó la prensa oficialista este sábado. El cuerpo de Medina fue encontrado desnudo y con sangre en la parte de la espalda y el cuello. Según vecinos de la ancianasin embargo se percataron de su ausencia cuando el sábado, un conductor de taxi la llamó y ella no contestaba a como solía ser de costumbre.Else movilizó donde la hija de la anciana para preguntarle por ella; sin embargo no le dio razón de ella y fueron a buscarla a la vivienda y se encontraron con el hallazgo. Los familiares de Medinacorrespondientes para investigar los hechos que provocaron su muerte y descartar si hubo o no mano criminal.