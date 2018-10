15, Septiembre, 2017 15, Septiembre, 2017 8:06 a.m. 8:06 a.m.

MAREROS MATARON A NICARAGÜENSE POR NO PAGAR EXTORSIÓN

A eso de las 5 de la tarde de este jueves 14 de septiembre la Mara Salvatrucha en Guatemala, habría matado a la nicaragüense Sabina Bigail Reyes de 37 años, porque supuestamente no pagó la extorsión a la pandilla. Reyes quien tenía 14 años de vivir en Guatemala dejó 3 niñas en la orfandad, una de 9; otra de 10 y la mayor de 12 años. Actualmente las menores están bajo el cuidado de una vecina en la Zona 1 del municipio de Guatemala. “Ella sólo me comentaba que era de Masaya, que ahí vivían sus padres. Me dijo que un día me llevaría” manifestó a 100% Noticias, Nanci Karina Mota Gudiel, quien actualmente tiene bajo su protección a las tres menores de la nicaragüense. Kevin Meynard, otro nicaragüense que vive en Guatemala puso a la disposición su número de teléfono (00502-5880-8669) para que la familia de Sabina Reyes se comunique con las menores. La vecina y amiga de la fallecida manifestó que irán a la embajada de Nicaragua en Guatemala a exponer el caso de las menores, asimismo pidió que si es necesario ella podría hacerse cargo de las tres niñas, siempre y cuando un familiar de Sabina Reyes lo autorice.