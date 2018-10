POLICÍA NACIONAL TRASLADÓ 105 VEHÍCULOS AL DEPÓSITO EN TAN SOLO 24 HORAS

105 vehículosentre las 6:00 am del sábado y las 6:00 am del domingo, informó la Policía Nacional este domingo. Los vehículos fueron retenidos en su mayoría por consumo de licor, seguido de personas que no portaban sus documentos y un mínimo por no andar el casco de protección.En ese lapso de tiempo la Policía reportó 101 accidentes de tránsito: 66 en Managua y 35 en los departamentos, con( pasajera y 2 conductores de motocicleta). Según detallaron medios oficialistas, uno de estos accidentes fatales ocurrió en Ciudad Sandino, en el kilometro 16 ½, carretera nueva a León, en tanto el sábado a las 4:44 de la tarde. En Estelí, en el kilómetro 154 ½ carretera panamericana, se dio otro accidente de tránsito por invasión de carril, explicaron las autoridades.

