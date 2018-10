REMITEN A JUICIO ORAL Y PÚBLICO A PRESUNTO RESPONSABLE DE BALACEAR A UNA MUJER EN MANAGUA

4:54 a.m.

Foto: Donaldo Hernández

Aunque la joven madre Carolina Torres aún continúa en estado delicado de salud, al mejorarse podría presentarse a lospara brindar sus declaraciones del incidente donde fue baleada por dos delincuentes que le dispararon por robarle un teléfono celular el pasado 22 de septiembre en el barrio La Fuente, Managua. Las autoridades han detenido, de 27 años, quien es el principal sospechoso del hecho. La Policía Nacional aseguró que Palma es un "peligroso delincuente" que recientemente había salido de prisión. Leyser por su parte se declaró inocente del crimen, aduciendo que ese día se encontraba en una barbería. "Ni que yo fuera Goku para teletransportarme desde la barbería donde estaba al barrio Ariel Darce", ironizó. Además señala que la acusación "es un montaje en su contra". https://twitter.com/JacksonorozcoM/status/912745426310373377 Mario Torres, padre de la víctima aseguró a 100% NOTICIAS que el disparo de los delincuentes le afectó el intestino delgado y el colon a su hija. "El último reporte médico es que le están dando una leche vitaminada, aunque la rechaza. Hoy quizás me le pasen alimento por las venas", narró. Moisés Ariel Moreno, esposo de la joven ha pedido justicia al juez Abelardo Alvir, ya que le duele ver a la madre de sus hijos entre la vida y la muerte, sumado al sufrimiento de sus hijos. "Esperemos que se mejore para que de su declaración, los niños preguntan por su mamá, gracias a Dios están bien; los doctores nospero nosotros le vemos la mejoría; no me importaría que le robara el celular, pero le disparó", subrayó Moreno. Este marte el juez Abelardo Alvir Ramos, titular del Juzgado Quinto Distrito Penal de Audiencias de Managua remitió a juicio oral y público a Leyser Enrique Palma y mantuvo la medida de prisión preventiva al presunto autor de los hechos.

© 100% Noticias ¡Con primicias a toda hora!