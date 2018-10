CULPABLE SUJETO QUE VIOLÓ Y AMARRÓ A UNA NIÑA DE 14 AÑOS EN MANAGUA

7:25 a.m.

Este 26 de octubre se leerá sentencia al violador

Este jueves las autoridades nicaragüenses presentaron a Marvin Antonio Mejía Centeno, de 33 años conocido como, para ser acusado por haber violado, golpeado y amarrado a una niña de 14 años en un barrio de Managua. Durante la audiencia el acusado confesó que violó a la menor por andar drogado, por lo que la juez"Quiero que me perdonen no andaba en mis cinco sentidos; con lo que estoy diciendo sé que no voy a remedir nada", dijo brevemente el delincuente. https://twitter.com/100noticiasni/status/918558403580096512 El Ministerio Público pidió la pena máxima de 25 años, en tanto la defensa pidió tan solo 12 años de prisión. Los hechos ocurrieron el mediodía del lunes 09 de octubre cuando el delincuente aprovechó que la menor se encontraba sola en vivienda,El hombre fue capturado por los vecinos que lo buscaban con palos y machetes y los entregaron a las autoridades. Según dijeron los vecinos, la Policía les impidió linchar al sujeto.La juez ordenó mantener la medida cautelar de prisión prisión preventiva a Mejía. https://twitter.com/donatelonica/status/918639849929887744