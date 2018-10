DESAPARECIDA UNA JOVEN DE 23 AÑOS DESDE MÁS DE DOS SEMANAS

Si usted tiene conocimiento sobre su paradero puedo comunicarse a la línea telefónica: 8930 0276 con Sandra Mairena, madre de la joven.

La joven Darling Cajina Mairena, de 23 años de edad, ha sido reportada ante las autoridades porexplicó vía telefónica a 100% NOTICIAS, Sandra Mairena, madre de la fémina. Mairena explicó que su hija desapareció un 7 de octubre luego de que saliera por la mañana de donde una amiga que le daba alojamiento en un residencial en Carretera a Masaya. La joven trabajaba para una empresa telefónica ubicada en Villa Fontana y un día antes de su desaparición se quedó a dormir en casa de su amiga."La última vez que me contestó un mensaje fue el martes 3 de octubre. Fue la última vez que me contestó y me dijo que el jueves mandaría dinero para comprarle cosas a las niños, pero su amiga la vio hasta el día 6 de octubre", explicó preocupada la madre. "Darling nunca se había ausentado de la casa; solo cuando inició a trabajar. Anduvo en Juigalpa y Jinotega,no venía a a dormir y a veces venía noche. Se quedaba donde la amiga", añadió.Durante la entrevista que brindó a 100% NOTICIAS Mairena aseguró que la jovenpues ella se enfocaba en mantener y cuidar a sus dos hijos: uno de 2 y otro de 4 años. La denuncia ha sido interpuesta ante las autoridades quienes no han logrado informar a la madre sobre la investigación.