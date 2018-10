LIBERAN A MUJER SEÑALADA DE MATAR A SU COMPAÑERO DE VIDA EN EL BARRIO CUBA

3:08 a.m.

La familia de la víctima ha mostrado su indignación por la decisión de las autoridades judiciales y aseguraron a un medio televisivo que en múltiples ocasiones la mujer supuestamente había herido al hombre.

"Esto es un homicidio. Esto fue planificado porque si hubiera sido accidental o en defensa propia ella tendría golpes, y ella no tiene nada", ha dicho un familiar de la víctima. "No queremos que esto quede impune porque no es ningún perro al que mató", agregó.

La Fiscalía ha desestimado la acusación contra Jessica Parrales Ruiz, la principal sospechosa de haber asesinado a cuchilladas a su esposo Douglas Núñez Miranda, de 39 años. Este martes la mujer fue liberada. El día de ayer al padre de la mujer señalada del parricidio dijo a 100%NOTICIAS que ella actuó en defensa propia sin ahondar en detalles. "Ahorita los fui a llevar a Medicina Legal a realizarle una evaluación psicológica y psiquiátrica porque nos duermen bien. La doctora dijo que supuestamente estaban mal y veían imágenes", subrayó el padre de la mujer.

