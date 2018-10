PADRE DEL MENOR PRESUNTAMENTE ABUSADO EN COLEGIO HACE ADVERTENCIA

Los padres de familia del menor de cinco años presuntamente abusado en elcontinúan indignados por los hechos en donde señalan a un trabajador del lugar ya que las autoridades del centro educativo no han informado ninguna medida luego de la denuncia realizada ante la Policía Nacional. "Como padres no nos ha dicho el centro: ‘Vamos a tomar tales y tales medidas en materia de seguridad’, ni tampoco nos han dicho cuál va a ser la postura del colegio alrededor de ese tema. No nos ha dicho nada el colegio", reclamó molesto el padre del menor. Hasta el momento la administración del, extendió un comunicado indicando que las autoridades han orientado guardar sigilo, con el fin de no “entorpecer el proceso investigativo”.El padre del menor ha advertido que el colegio hasta el momento hizo "una convocatoria selectiva a ciertos padres de familia y más bien parece que el centro tiene la intensión de dar su versión en unDe momento William Antonio Martínez Cajina presunto abusador del menor se encuentra en prisión preventiva por órdenes de el juez Cuarto Distrito Especializado en Violencia, Harold Javier Leal quien admitió la acusación en contra del sujeto, y programó la audiencia inicial para el próximo 29 de noviembre.

© 100% Noticias ¡Con primicias a toda hora!