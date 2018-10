“ME MATÓ”, LAS ÚLTIMAS PALABRAS DE SUYEN GONZÁLEZ

Lee también: EL ÚLTIMO AUDIO QUE MASSIEL ENVIÓ ANTES DE QUE LA MATARAN

Según el testimonio de una de las amigas y compañeras de trabajo de, las últimas palabras de la víctima fueron: “me mató”. Helen Molina Lazo contó que el 4 de diciembre, día en que fue asesinada su amiga, ella y otraBerríos mientras ellas caminaban hacia la parada de buses al salir de su trabajo un salón de belleza ubicado en el kilómetro 7 de la carretera a Masaya, señala el medio La Prensa.“Ese día ella (Suyén) nos contó que Óscar le había salido por detrás y le había arrebatado su celular, y me prestó mi celular para mandarle mensaje y audio donde le dice que le regrese su teléfono de lo contrario lo denunciaría. Nosotros nos metimos al supermercado y a los cinco minutos que salimos la vimos a ella conversando con él. Le dijimos, apurate, te esperamos en la parada”, dijo Helen Molina. Según la testigo, iban subiendo los primeros escalones del puente peatonal que está en el lugar, cuando escucharon las detonaciones, y se regresaron corriendo al lugar, encontrando a su amiga en un charco de sangre, “era ella, ya estaba tirada en el suelo en un charco de sangre. Le pregunté a unas señoras que estaban ahí qué había pasado y me dijo una: ‘Le pregunté a la muchacha qué le había pasado y solo me alcanzó a decir: me mató’”. Elocurrió una semana después que cumpliera 21 años. Mientras tanto,hoy se graduaría como licenciado en Química Farmacéutica. Él ahora se encuentra en prisión preventiva a la espera de su juicio.

