UNA NIÑA DE 6 AÑOS FUE VIOLADA Y ASESINADA BRUTALMENTE EN EL ESTADO NORTEÑO DE HARYANA

Una niña de seis añosla noche del 8 de diciembre en Haryana, un estado norteño de la India. Su cadáver fue hallado el domingo cerca de su casa. A la niña le metieron un palo de madera de 24 centímetros y le dañaron el útero y los intestinos, según indica la BBC Mundo., aseguró el Dr. Reetu Gupta, responsable de la autopsia, al medio India Today. "Han pasado 24 horas y la policía todavía no ha atrapado a nadie", le dijo su madre a la BBC. Tres familiares de su esposo fueron interrogados, pero hasta el momento no se han realizado arrestos. El gobierno formó un equipo especial de investigación a medida que aumenta la presión pública sobre las autoridades para atrapar a los responsables.La familia de la niña exige una investigación de la policía federal porque no confían en la local. El padre de la niña, un recolector y vendedor de alfombras, dijo que estaba de viaje el día que secuestraron a su hija. Cuando su esposa se despertó a la mañana siguiente, se dio cuenta de que una de sus hijas había desaparecido. La pareja tiene otros dos hijos y una hija. La familia vive en un terreno junto con otras cuatro familias en la ciudad de Haryana. La policía sospecha que quienes violaron y mataron a la niña podrían haber venido de un barrio cercano. Los familiares le dieron plazo a la policía hasta la mañana del miércoles para realizar algún arresto. De lo contrario, amenazaron con incrementar las protestas.