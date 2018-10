MATÓ A FAMILIA DE RÍO BLANCO POR AMBICIÓN DEL DINERO

La tarde de este martes se declaró culpable Freddy Cruz García, quien admitió ante un juez de Matagalpa haber asesinado a una familia en la comunidad El Martillo número 1, al pie del Cerro Musún, en el municipio de Río Blanco. En una audiencia preliminar el hombre dijo que había matado a la familia con la cual trabajaba “por ambición del dinero”, pues le había dicho a su patrón que le “prestara una plata, pero él me dijo que no, entonces ahí fue donde ya actué mal”. “Soy culpable, nadie me ha forzado, yo lo hice de forma voluntaria… Tengo que asumir lo que hice, yo declaré sin que nadie me presionara. Estoy arrepentido, claro que sí”, dijo con tranquilidad el acusado.El juez suplente del Juzgado Único de Distrito Penal de Audiencia de Matagalpa, Cesar Vargas Mendiola, lo declaró culpable por los delitos de asesinato y robo agravado, y procedió a realizar el debate de pena. Las víctimas son Juan Valerio Escoto Obando, de 48 años; su esposa Adela López Guzmán, de 45 años; la hija de ambos Iris Lindsay Escoto López, de 9 años, y Geylin Judith Escoto Castillo, de 10 años, sobrina de don Juan Valerio. La lectura de sentencia será el viernes 12 de enero, a las 11:00 de la mañana. *Fotos cortesía

© 100% Noticias ¡Con primicias a toda hora!