ACUSAN A HOMBRE DE VIOLAR A ADOLESCENTE DE 14 AÑOS

Deybis Isaí Membreño Valdivia de 30 años, deberá responder ante la justicia por la supuesta violación a un menor de 14 años de iniciales O.J.H.A, quien presuntamente fue sometido por el acusado a sostener relaciones sexuales, sin embargo el detenido asegura que el acto fue con el consentimiento de la víctima. Según la acusación del Ministerio Público los hechos sucedieron la madrugada del 1º de enero de 2018, en unos predios montosos a pocas cuadras de donde habita el ahora procesado junto a su esposa y sus dos hijos. Membreño amenazó al joven de matarlo si no sostenían relaciones sexuales. Pero el acusado aduce que fue el jovencito quien lo emborrachó y abusó de él: “me eché el trago y pierdo el conocimiento, cuando vuelvo en sí, él ya me tiene penetrado. Cuando me levanto me dice ‘dame un beso’. Yo estoy con dolor en mis partes, en los dos lados estoy lastimado”. La juez Fabiola Betancourt, titular del Juzgado Primero Distrito Especializado en Violencia, en Managua, admitió la causa y la remitió a audiencia inicial. Asimismo, ordenó mantener la prisión preventiva y remitió al acusado al Instituto de Medicina Legal a petición del abogado defensor, quien afirma que demostrará que la víctima no es el adolescente, sino Deybis.

