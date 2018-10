DOS SUJETOS A BORDO DE UNA MOTOCICLETA PROTAGONIZAN TIROTEO DEJANDO UN MUERTO Y UN HERIDO

3:30 a.m.

Dos jóvenes fueron heridos de bala en un tiroteo perpetrado por sujetos aún no identificados hasta el momento, dejando un muerto y un herido en Bluefields. El nombre de la víctima corresponde a Norman Ruiz Hodgson, de 23 años, y murió el jueves por las noche en el hospital Ernesto Sequeira Blanco, a causa de un balazo que recibió en el pecho.El herido es Selvor Borguer quien recibió varios impactos, que no afectaron ningún órgano vital, actualmente se recupera en el hospital.Un testigo del hecho informó al medio local El Meridiano, que dos sujetos en una motocicleta llegaron hasta el Barrio El Canal y sin mediar palabra uno de los tipos inició a disparar contra Selvor, después le disparó a Norman y finalmente a los dos testigos que presenciaron el crimen, pero estos lograron correr y proteger su vida. El tipo armado andaba un casco negro, camisa roja, una cadena martillada, quien portaba una pistola nueve milímetro, luego de terminar todosEl médico forense de turno, Hugo Saavedra, señaló que el fallecido Norman Ruiz Hodgson, presentaba una herida por proyectil de arma de fuego a nivel de tórax que le provocó una hemorragia masiva que lo llevó a la muerte, la víctima al llegar al hospital iba en estado de shock , la bala tuvo orificio de entrada y salida. La Policía se hizo presente al lugar, hasta el momento no hay detenidos.

