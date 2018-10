INICIA JUICIO CONTRA HOMBRE QUE ASESINÓ A 5 UNIVERSITARIOS EN COSTA RICA, ENTRE ELLOS UN NICA

Lee más: SOBREVIVIENTE DE LA MASACRE EN COSTA RICA RECONOCIÓ AL ASESINO

Tras un año del homicidio de cinco jóvenes en el barrio La Victoria de Liberia, Guanacaste, este lunes inició el juicio en el Tribunal Penal de la zona en contra del principal sospechoso Alonso Gerardo Ríos Mairena.Alonso Gerardo Ríos Mairena / Foto: La Teja La fiscal Aymee Caravaca acusó, este lunes por la mañana, a Ríos Mairena de "actuar con total menosprecio de la vida", al atribuirle el ataque y la muerte de cinco estudiantes universitarios el pasado el 19 de enero del 2017. Las víctimas mortales fueron los jóvenes Joseph Briones Solís, Dayana Martínez Romero, Ingrid Méndez Serrano, Stephanie Hernández García y el nicaragüense Ariel Vargas Condega . Una menor de edad, sobrevivió al ataque. La acusación, dice que el sospechoso actuó siempre sobre seguro y amenazó a las víctimas con un arma blanca y que para ingresar a donde estaban los universitarios rompió la puerta y los sorprendió mientras dormían. Ríos Mairena se dirigió hacia el cuarto donde se encontraba Briones Solís, Hernández García y la menor de edad, siendo que de manera abrupta forzó la puerta del cuarto con un arma blanca en la mano, los despertó y mediante intimidación los obligó a que salieran del cuarto llevándolos amenazados hasta la habitación donde estaban durmiendo Vargas Condega y Méndez Serrano, a estos últimos despertó abruptamente pasándoles el cuchillo por las piernas. Minutos después y mediante amenazas con arma blanca con la intención de debilitar sus movimientos, así como cualquier defensa de los ofendidos, obligó a Vargas Condega a que amarrara de pies y manos a sus compañeros. Luego de asegurarse de que las víctimas se encontraban indefensas Ríos Mairena amarró a Ariel para de inmediato dirigirse hacia el cuarto donde se encontraba Dayana Martínez.“El acusado ríos Mairena la persuadió para que saliera del cuarto prometiéndole que no les iba hacer nada por lo que Martínez con voz aturdida le dice: ¿Muchacho usted jura que no nos va hacer nada muchacho? A lo que este le asegura que no y que salga, respondiéndole Martínez con voz de aflicción y sollozante: “Es que me estoy descomponiendo muchacho”. “En ese momento Ríos Mairena la amenaza que si no sale va matar a todos los demás, por lo que Hernández le dice que salga, pero Martínez opone resistencia a salir por lo que el acusado forzó la puerta desprendiendo el seguro del paso metálico logrando sacar Martínez de su cuarto y llevarla hasta la habitación donde estaban los otros ofendidos ya amarrados”, detalló la Fiscalía. Una vez adentro, el sospechoso la amarró al igual que los otros ofendidos, para luego amordazarlos a todos con la intención de que no pidieran auxilio, logrando así inmovilizar a todos para que no opongan resistencia. Fue así como Ríos Mairena, utilizó el arma punzocortante para darle muerte a los universitarios en el siguiente orden Joseph Briones Solís, Ariel Vargas Condega, Dayana Martínez Romero, Stephanie Hernández García, la menor de edad a quien no logró asesinar, y finalmente a Ingrid Méndez Serrano. “A la ofendida Ingrid Méndez Serrano, a quien tenía amarrada de pies y manos, amordazada y por ende incapacitada para resistir en total indefensión le quita la mordaza de la boca y de manera abusiva el acusado Ríos Mairena realiza actos con fines sexuales toda vez que intenta quitarle la blusa para dejarla desnuda más no pudo por los movimientos evasivos que la misma causó por lo que le rasga uno de los tirantes. De seguido con el arma le baja el short hasta los pies, que estaban atados, dejando a la ofendida descubierta sus partes íntimas logrando así satisfacerse sexualmente el encartado al contemplarla parcialmente desnuda, pero al darse cuenta que no era correspondido por la víctima con total desprecio por la vida se abalanza en contra de ella degollándola”, concluyó la Fiscal. Durante el juicio se espera que unas 13 personas se presenten como testigos. Actualmente Ríos Mairena se encuentra sujeto al proceso penal con la medida cautelar de prisión preventiva. *Fotos: La Teja

© 100% Noticias ¡Con primicias a toda hora!