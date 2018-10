29, Enero, 2018 29, Enero, 2018 11:16 a.m. 11:16 a.m.

JUEZ REGAÑA A DEFENSORES DE SUPUESTOS ASESINOS DE COMERCIANTE

1 DE 2 2 DE 2

El juez Carlos Silva Pedroza, regañó fuertemente a los defensores de los cuatro acusados por el secuestro y asesinato del comerciante del Iván Montenegro, Dervin Sobalvarro Baldelomar, por sus tácticas dilatorias que realizan con sus ausencias que atrasan todo el proceso judicial. “Yo voy a reprogramar la audiencia para el próximo 8 de febrero, y desde ya les voy a decir a todos los abogados no se permite cambios a última hora. Me parece que es desleal pedir una reprogramación cuando sabe que no sólo él está actuando, que hay otros acusados, hay otros abogados defensores”, señaló Silva Pedroza. Dervin Sobalvarro murió a consecuencia de los múltiples machetazos que recibió en la cabeza y que le destruyeron el sistema nervioso central. El dictamen post mortem indica que al momento del hallazgo del cadáver, el pasado 17 de octubre, la víctima tenía entre cuatro y seis semanas de muerto. En la acusación se asegura que lo mataron una hora después que lo secuestraron. Los procesados que dieron de machetazos en la cabeza y otras partes del cuerpo al comerciante son Roberto Miranda Martínez, Miguel Suazo Valdés, Carlos Duarte Báez y Aquiles Mairena Barquero, refiere el escrito acusatorio. Los otros imputados son Byron Ruiz Vallecillo, Juan Calderón Navas y Wiston Loáisiga Requene, este último expolicía y quien habría proporcionado dos uniformes policiales para la ejecución del secuestro y posterior crimen. De los siete acusados por el crimen del comerciante, cuatro permanecen en prisión preventiva: Roberto Miranda Martínez, Miguel Suazo Valdés, Juan Calderón Navas y Wiston Loáisiga Requene. El secuestro y asesinato del comerciante fue planeado el 1 de septiembre en una reunión celebrada en la casa de Juan Calderón Navas, según el Ministerio Público. Por los hechos antes narrados, Aquiles Mairena Barquero, Carlos Duarte Báez, Roberto Miranda Martínez y Miguel Suazo Valdés son acusados como presuntos coautores de los delitos de robo agravado, secuestro simple y asesinato agravado. Mientras Juan Calderón Navas y Wiston Loáisiga Requene son acusados por iguales ilícitos, pero en calidad de cooperadores necesarios. Por el delito de asesinato agravado en calidad de encubridor es imputado Byron Ruiz Vallecillo y por portación y uso indebido de uniforme, emblemas y pertrechos de la Policía Nacional, Aquiles Mairena y Carlos Duarte. Por este último ilícito también son acusados como cooperadores necesarios Wiston Loáisiga Requene y Juan Calderón Navas. © 100% Noticias ¡Con primicias a toda hora!