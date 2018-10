HOMBRE DEBE 80 MIL CÓRDOBAS EN PENSIÓN ALIMENTICIA A SU HIJA

Lee también: HOMBRE PIDE DISCULPAS Y PAGARÁ PENSIÓN A SU HIJA DISCAPACITADA

El comerciante Tayron Molina Bustillo fue acusado por no pagar la pensión alimenticia a su hija de 11 años de edad, que desde noviembre de 2012 no cumple, según el Ministerio Público. Por tal razón la jueza Aleyda Irías, titular del Juzgado Segundo Especializado en Violencia de Managua, mandó a juicio oral y público, para el 5 de febrero, detalla el Periódico Hoy. Molina debe a su hija la cantidad de 80 mil córdobas. En noviembre de 2012 se había comprometido a pasarle 1 mil 300 córdobas mensuales, pero no cumplió.Sin embargo Tayron quien labora en el Mercado Oriental, aduce que solo es 1 año lo que adeuda y que va a tratar de conseguir el dinero para que la madre de su hija lo “deje de molestar”. La jueza Irías dejó en libertad al hombre a petición de la Fiscalía, pero deberá presentarse mensualmente a los juzgados, asimismo no puede salir del país. *Foto: Periódico Hoy

