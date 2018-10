ACUSAN A EXDIRECTOR DE INVUR POR ESTAFA AGRAVADA

11:12 a.m.

Este jueves, acusaron al ex director del INVUR, José Dionisio Chamorro Chamorro y a Fernando José Useda Curtis, por el delito estafa agravada en perjuicio de cuatro personas. El primer acusado, José Dionisio Chamorro Chamorro, se encuentra prófugo de la justicia en el exterior del país, según las víctimas.La acusación, data desde el año 2009 cuando los acusados crearon la empresa Master Credit Internacional S.A. la cual se encargaba de captar depósitos del público a quienes iban a beneficiar con una tasa de interés del 12% anual, sin embargo, nunca recibieron ninguna ganancia. La estafa asciende a 408 mil dólares, según la acusación que interpuso este medio día el Ministerio Publico y que ya fue remitido a juicio oral y público con el Juez Henry Morales. Por su parte, la abogada de dos de las víctimas, María Elena Hernández, dijo que “El Sr. José Dionisio, vendrá a este proceso en cualquier momento, aunque esté enfermo y fuera de Nicaragua”. “El mensaje detrás de este caso es que cualquier persona que decida emprender una sociedad que capte dinero del público de manera fraudulenta viene a proceso cueste lo que cueste la investigación y cueste lo que cueste obtener información para documentación el caso”, agregó. Por otro lado, una de las personas estafadas, dijo que estos señores estaban “haciendo creer que la empresa estaba legalmente registrada, lo cual no era cierto, en lo personal a esa fecha fueron 150 mil dólares”.“Ellos me iban a depositar intereses mensuales, recibí desde junio hasta abril del 2015 y después se desaparecieron”, dijo otra persona afectada. Según la acusación, la empresa tenía la fachada de una empresa muy posicionada y nunca fueron inscritos ante la superintendencia de bancos (SIBOIF), la reguladora nicaragüense responsable de proteger los intereses de los usuarios del sistema financiero del país.