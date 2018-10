NICA MUERE APUÑALADO EN PLEITO POR UN PERRO EN COSTA RICA

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Costa Rica investiga la muerte del nicaragüense Santiago Martínez Mendoza, quien murió el pasado miércoles en el sector de Manuel Mora, Barranca en Puntarenas. Martínez murió tras ser apuñalado y golpeado en diversas ocasiones, luego de intentar defender a su hijo. Los hechos ocurrieron cuando el hijo de Martínez, quien no fue identificado, caminaba por el barrio con un perro de raza American Stafford y una mujer también nicaragüense identificada como Laura González Pérez, de 28 años, se asustó por el animal e inició una discusión con el joven. Acto seguido, la mujer se dirigió a su casa y le contó sobre la situación a su novio identificado como Davis Ramírez Solano de 23 años y su hermano, Mainor González Pérez de 29. Ambos se trasladaron hasta donde se encontraba el joven con el can e iniciaron otra fuerte discusión. La situación fue tal que el padre del muchacho, Santiago Martínez, salió en defensa de este. Al parecer, con cuchillos caseros, el novio y hermano de Laura apuñalaron a Santiago, luego de golpearlo fuertemente. Trascendió que Martínez logró tomar uno de los cuchillos y clavárselo en defensa al hermano de Laura, Mainor González, quien se encuentra en este momento hospitalizado. “Este animal asustó a una de las personas que están detenidas que es una mujer. Eso provocó que ella se quejara con quien trasladaba al can. Además, le comentó la situación a su familia y eso derivó en particular que uno de sus hermanos y el novio atacaran al fallecido con armas blancas”, explicó Walter Espinoza, director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ). Espinoza agregó que investigan si rencillas personales entre las familias. *Foto: La Teja

