REPORTAN MENOS ACCIDENTES DE TRÁNSITO EN LA ÚLTIMA SEMANA

4:28 a.m.

Este lunes la Comisionada General Vilma Reyes, Jefa de Tránsito Nacional dio a conocer el resultado del trabajo preventivo que realizan los agentes de tránsito en todo el país, que dejado cifras inferiores a las de la semana previa. “Durante el periodo del 5 al 11 de febrero, en 147 municipios del país la Policía Nacional no registró accidentes con personas fallecidas, lo que hace indicar que los diversos planes preventivos están dando resultados”, señaló la Comisionada General Vilma Reyes, Directora de Tránsito Nacional. En el periodo señalado, se registraron 755 accidentes, cifra inferior a los 801 que dieron en la semana anterior, en estos días los accidentes ocasionaron 8 fallecidos y 35 lesionados, estos datos disminuyeron en relación a la semana previa, que se registraron 14 fallecidos y 67 heridos. “Esta semana estuvo mucho mejor que todas las semanas, porque disminuyeron los accidentes de tránsito y las personas fallecidas”, señaló Reyes. En relación a los planes de seguridad vial, se continúa implementando el plan escolar, el Plan Nicaragua Mejor, donde se incidió en 25 tramos de carreteras, así como planes de regulación operativa en el sector del 7 Sur y Las Piedrecitas. Reyes subrayó que la Dirección de Tránsito Nacional ya está trabajando de cara al Plan Verano, el cual será informado en los próximos días. En el desarrollo de los diferentes planes operativos, se retuvo 724 vehículos, se comprobó que 446 conductores no portaban su licencia de conducir, 174 conductores estaban en estado de embriaguez y 104 motorizados sin cascos. Se aplicaron 6,102 multa, se suspendieron 174 licencias por estado de embriaguez y se cancelaron 4 licencias porque sus conductores se involucraron en homicidios imprudentes en accidentes de tránsito. De las 8 personas fallecidas en los accidentes de tránsito, 4 eran conductores, 3 peatones y 1 pasajero, todos eran varones. Las causas de estas muertes, 3 por exceso de velocidad, 3 imprudencia peatonal y 2 estado de ebriedad. Reyes instó a los conductores a no consumir bebidas alcohólicas, ser prudente al manejar, los motociclistas y ciclistas deben usar el casco de protección, chalecos y cintas reflectivas, respetar las señales de tránsito, los límites de velocidad, porque solo de esta manera se pueden evitar los accidentes de tránsito, antes de iniciar tu viaje, revisa el estado mecánico de tu vehículo, frenos, luces y llantas protege tu vida y la de tus pasajeros.

