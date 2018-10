18, Febrero, 2018 18, Febrero, 2018 9:56 a.m. 9:56 a.m.

ACUSAN A JOVEN POR TRATAR DE VIOLAR A SEÑORA DE 94 AÑOS

Una anciana de 94 años estaba lista para dormir en el cuarto de su casa, a las 8:00 de la noche del pasado 13 de febrero, en el municipio de Villa El Carmen, Managua, cuando de repente se le apareció un joven, quien tenía intenciones claras de violarla, así lo dio a conocer la Fiscalía en los juzgados de la capital. Adonis Gutiérrez Angulo es el nombre del joven de 18 años, presentado por el Ministerio Público como presunto autor del delito calificado como violación en grado de tentativa. De acuerdo a la exposición de los hechos realizada por la fiscal, Gutiérrez Angulo, el acusado andaba en estado de ebriedad el día en mención y cuando este entró al cuarto, la abuela “se encontraba acostada boca arriba en su cama de madera y con la luz apagada…”, por lo que ella pensó que era su nieto quien había entrado. Su sorpresa es que empezó a sentir que tocaban sus piernas. De inmediato se alarmó. Ante la situación, la víctima empezó a forcejear con el acusado, quien luchaba por abrirle las piernas y despojarla de su ropa interior para concretar sus intenciones perversas. Durante la lucha, en la que la víctima se defendía como podía, debido a su edad, el acusado presuntamente también ejerció violencia sobre los brazos y cuello de la anciana. En ese momento entró al cuarto el adolescente de 13 años, un nieto que vive con ella, encendió la lámpara y al encontrar la escena, se aterrorizó. No supo qué hacer y salió corriendo a buscar la ayuda de otra nieta que vive cerca. “No me vas a… voy a agarrar el machete y te voy a machetear ”, le gritaba la señora al señalado mientras se defendía. Gutiérrez Angulo no tuvo más remedio que huir. La abuela de 94 años recibió golpes en la cara y en la boca, lo que le provocó moretones, al igual que los tiene a nivel del tórax y brazos. La juez Quinto Distrito Penal Especializado en Violencia, Henriette Casco, admitió el sábado la acusación en audiencia preliminar. El acusado deberá enfrentar los cargos en prisión preventiva, hasta que concluya el proceso. Con información de La Prensa.