8:24 a.m.

La semana pasada surgió una confusión en el barrio Las Torres en Managua, porque un hombre conocido como “El Chuky” habría fallecido y su familia y amigos lo velaron, sin embargo estos velaban al muerto equivocado. A una semana de esto ahora sí, murió “El Chuky”. Esta vez la vela de Juan Francisco Cárdenas Chévez “El Chuky” se realiza sin el apoyo de su familia y sin mariachis a como sí ocurrió con el muerto equivocado.Cuando se llevó a cabo la primera vela, se apareció un grupo de personas a reclamar el cadáver, y tras confirmarse que no era Juan Francisco el que estaba dentro del ataúd, sus parientes comenzaron a buscarlo, hasta que lo hallaron inconsciente en casa de una amiga. Fue llevado al hospital Lenin Fonseca, en donde murió ayer domingo, supuestamente por complicaciones en su salud tras haberse caído de un muro, pues presentaba tres fracturas en el cráneo. Supuestamente la familia del fallecido, esta vez no tiene dinero para contratar la música de mariachis, el café, y el pan, pues en la vela del difunto equivocado gastaron unos 7 mil córdobas. “Se gastó bastante la primer vez, en mariachis y todo, hoyo, lo que es andar dando las vueltas para lo que es el entierro y parece que en esta la familia no quiere ayudar”, dijo uno de los vecinos. “El Chuky” será sepultado mañana martes en el cementerio Milagro de Dios, en Managua.

