PADRE SE NEGABA A ENTREGAR SU COLILLA DEL INSS PARA QUE SU HIJA PUEDA SER OPERADA

6:10 a.m.

Arnoldo Iván Largaespada Moreira se negaba a entregar su colilla del Seguro Social a la madre de su hija, y hasta que le notificaron uso de la fuerza pública entregó el documento, para que su hija de 5 años pueda ser operada del corazón. La negativa del indolente padre, llevó a las autoridades a citarlo al Juzgado Cuarto de Distrito de Familia a cargo del judicial José Ramón Barberena, quien le advirtió que de no hacerlo voluntariamente se usaría la fuerza pública en su contra. La entrega de la colilla ocurrió este lunes, cuando el demandado sacó el documento de su mochila y lo entregó a Heizel Morella Núñez Valverde, su expareja, quien desde enero se lo había pedido con carácter de urgencia y el hombre en todas las ocasiones se negó a cederla. Arnoldo Iván Largaespada Moreira entrega la colilla a la madre de su hija Pero Arnoldo, dijo en audiencia convocada por el juez, que nunca se ha negado a facilitar la colilla y por eso ve “un poco exagerado llegar a este momento”. La niña sufre una enfermedad cardíaca congénita desde que nació, por lo que el Ministerio de la Familia comprometió a Largaespada Moreira desde el 2015 a cubrir el 50% de los gastos de medicación que el Seguro Social no cubre y que la menor genera. La cirugía de pequeña está programada a realizarse este 1° de marzo, por lo que la madre de la niña estaba angustiada ante la negativa de su expareja, por lo que no le quedó más que solicitar la medida cautelar contra el desobligado. Al levantar la audiencia, el juez Barberena Ramírez advirtió al demandado que para los mismos fines, en el mes de abril deberá volver a entregar el original de la colilla del Seguro a la madre de su hija. *Con información y fotos del Poder Judicial

