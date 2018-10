VIOLENTO DESALOJO POR LA POLICÍA EN TERRENO DE SÁBANA GRANDE

Unas 300 familias fueron desalojadas por la Policía Nacional de un predio baldío ubicado en Sábana Grande, en Managua. Los empujones no se hicieron esperar por parte de la policía para desalojar a la líder del grupo la señora Fidelina Hernández González. Según la población ellos se asentaron en esas tierras porque el gobierno les asignó los terrenos. Ellos mostraron documentos supuestamente emitidos por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público que indican que la propiedad se la cedieron a los desmovilizados de guerra y una cooperativa. “Necesitamos tomar posesión de lo que nos ha asignado el gobierno porque ahí tenemos una asignación donde nos dijeron que tomáramos posesión. Además no tenemos dónde vivir, andamos posando, lo hacemos por necesidad. Hay alguien que dice que nos salgamos, que disque el dueño, pedimos que nos presenten escritura y no hay escritura, mientras que nosotros tenemos un documento donde nos acredita”, argumentó Hernández. El documento data del año 2004 y es una certificación que emitió el Registro Público de la Propiedad. Los presuntos dueños que reclaman el terreno no quisieron referirse al tema. Video cortesía de Canal 12

