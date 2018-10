INTENTAN SECUESTRAR A NIÑA DE 11 AÑOS EN BARRIO EL RIGUERO

Lee también: SECUESTRAN A NIÑO DE 3 AÑOS EN CHINANDEGA

Una niña de 11 años fue víctima de dos hombres desconocidos que intentaron secuestrarla mientras caminaba en una de las calles del barrio capitalino El Riguero. El hecho que ocurrió el pasado 1° de marzo, cuando la niña salió de su casa a las 10:00 de la mañana a reparar un vestido a unas 6 cuadras, de regreso pasó por donde trabaja su hermana y le dijo que iba para la casa; cuando su hermana de unos 30 años llega a la vivienda sólo encuentra a su hijo de 5 años y le pregunta por la menor y le dicen que no ha llegado. “Cuando ella iba para la casa fue cuando la agarraron… entonces yo llegué a la casa y solo hallé al niño varoncito que tengo, él me dijo que estaba esperando a la niña, a esa hora yo llamé a mi esposo para decirle que la niña no estaba. La niña tenía intenciones de comprar un celular, ella iba a ir a maxi pali a ver los precios de los celulares, nosotros pensamos que era que andaba ahí. En eso iban a ser las 12:00, golpearon el portón, un señor llegó con la niña, la niña iba muy mal, dijo que dos hombres la habían agarrado ahí por los talleres modernos, eran motorizados, eran dos, la agarraron por la espalda, dice que le taparon los ojos, la boca. Ella no sabe quiénes era, ella solo sabe que eran dos hombres. Ahí donde la dejaron ella no conoce, ella solo conoce aquí en los alrededores. Dice que ella pidió ayuda a una señora y la señora le dijo que no la podía venir a dejar, le buscaron a un señor que fue el que la llevó a la casa”, relató la hermana.Después de las 12:00 del mediodía, la niña llegó en compañía de un señor que dijo que la había encontrado perdida en el barrio 10 de Junio. La niña le contó a su hermana lo sucedido, que de repente sintió que le taparon la boca y ojos y la montaron a una moto, que en camino mordió a uno de los sujetos y gritó pidiendo auxilio, por lo cual los raptores desistieron y la dejaron tirada. Es ahí donde la víctima pide ayuda al señor que la llevó de regreso a su casa. La niña se encuentra traumada, no quiere salir sola a las calles y por las noches no puede dormir. La menor es originaria de Matiguás y tiene un año de estar viviendo en Managua en casa de su hermana.

