LANZAN CAMPAÑA "ENCONTREMOS A FRANCISCO" 

Hace 11 meses fue raptado el niño Francisco Gadiel Jirón Laguna, quien ese entonces tenía de 18 meses de vida, sus familiares continúan sin saber el paradero del infante, y por ello lanzaron la campaña “Encontremos a Francisco”. Los padres de Francisco no se dan por vencidos, y continúan su búsqueda a través de Radio Uraccan Siuna y las redes sociales con el hashtag # EncontremosaFrancisco Francisco Gadiel Jirón Laguna En pequeño fue raptado la mañana del 20 de abril en la comunidad San Martín Yaoya de Siuna, su madre Ana María Laguna, lo había dejado dormido en una hamaca después de amamantarlo y se dirigió a buscar leña para preparar la merienda, luego de 10 minutos que retornó a la vivienda no encontró a su hijo.David Jirón Barrera, padre del niño, dijo que después de conocer la noticia del secuestro y posterior rescate del niño de Chinandega, Aristides Osejo Baca, él y su esposa quedaron conmocionados y desearon que el caso de su hijo tuviera ese mismo desenlace. “El caso de ayer (viernes) esto viene a moverme, a conmocionarnos más como familia. Yo veía como a las 10:00 de la mañana se pierde un niño y a las 7:00 de la noche el niño ya está en brazos de sus papás y eso me llena de consternación a mí, me duele de verdad, porque, por qué no sucedió así con el mío, por qué pasan 11 meses y la información es la misma, no sabemos nada, pero seguimos luchando”, dijo el señor David. Francisco Gadiel Jirón Laguna “Por favor si alguien tiene información ayúdennos, y hoy estamos abriendo una nueva campaña ‘encontremos a Francisco’ y motivados por el caso de Chinandega”, expresó el padre. Jirón Barrera señala que semanalmente él llama y llega a la delegación de la policía de Siuna para saber sobre el caso de su hijo y siempre le dicen que no tienen información nueva. Si usted desea apoyar a esta familia, estos son sus números de celular: Claro: 87055621 Movistar: 84805263

