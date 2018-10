ACUSARÁN A CHOCORRONCITO POR EL ASESINATO DEL ABOGADO HAROLD CONTRERAS

Lee más: FALLECE ABOGADO HAROLD CONTRERAS

Este viernes se llevó a cabo la audiencia preliminar contra el supuesto asesino del abogado Harold Contreras, un joven de 20 años llamado Johny Quiñones, sin embargo el penalista Carlos Chavarría aseguró que acusarán por la muerte de su colega al boxeador Carlos “Chocorroncito” Buitrago y a la madre de este. “Nosotros sabemos de dónde fue que salió esta persona con esa arma. (Salió) de la casa de la mamá del Chocorroncito Buitrago, hay gente, testigos que vieron esto, y sin embargo la policía calla esta circunstancia. Ya se le dejó claro a la Policía en el momento que declararon los testigos que fue de ahí que salió. No entendemos por qué ocultan esta información o es que están protegiéndolo… La Fiscalía se está prestando para ese ocultamiento que la Policía está haciendo”, dijo Chavarría aun medio de comunicación. El abogado agrega que tanto “Chocorroncito” como la progenitora de este “habían amenazado a mi representado (Harold Contreras), ya le habían metido cuatro quejas en la Corte Suprema de Justicia”. Carlos Chavarría expuso que en el caso de Contreras se está en la presencia del sicariato, donde los verdaderos autores están libres.Por su parte, Jhony Antonio Quiñones dijo durante la audiencia que él ni siquiera conoce a la víctima y no sabe por qué lo están involucrando en este asesinato. “Yo no he participado en nada, yo no conocía al abogado, ni se quién es, no sé por qué me están vinculando”, dijo el acusado, quien presentó lesiones en el rostro y otras partes del cuerpo, al preguntársele si la policía lo había golpeado en las celdas, este dijo: “sí, si me golpearon”, después calló como arrepentido por sus declaraciones. Jhony Antonio Quiñones Contreras recibió dos disparos el pasado sábado 10 de marzo cuando visitaba a su suegra en el barrio Andrés Castro en Managua, una de las balas le dio en el glúteo derecho y la otra le perforó un riñón lo que complicó su salud, rindiéndose a la muerte el lunes pasado por un paro cardíaco y otras complicaciones. La sala donde se realizó la audiencia estuvo a tope por colegas del fallecido que escucharon atentos la acusación, pidiendo que en el caso no se oculte la verdad.

