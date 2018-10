21 MUERTOS POR ACCIDENTES DE TRÁNSITO EN FIN DE SEMANA

El gobierno informó este medio día que este fin de semana hubo 21 muertos por accidentes de tránsito en todo el país, la mayoría son jóvenes y la causa el exceso de velocidad. “Este fue un fin de semana triste porque tenemos que lamentar 21 fallecidos en accidentes de tránsito, y esto el fin de semana previo a la Semana Mayor”, dijo la vicepresidenta Rosario Murillo. “A nosotros nos preocupa, la Policía Nacional va a ser una cantidad de actividades de prevención en todo el país. Esto nos anuncia, nos podría estar anunciando de cómo puede ser la Semana Santa si no nos cuidamos, si no somos más responsables al volante, si no sabemos o no queremos saber que llevamos sagradas vidas en los vehículos”, indicó Murillo. Los accidentes de tránsito con muertos se registraron San Sebastián de Yalí, Matagalpa, Malpaisillo, Triángulo Minero, Nandaime, Chontales, Rivas, Granada, San Juan del Sur, San Rafael del Sur, Ciudad Sandino, Managua y Estelí. La vicemandataria, anunció que la Policía Nacional movilizará a 14 mil policías en la Semana Santa que va desde el sábado 24 de marzo al lunes 2 de abril, priorizando actividades religiosas, carreteras, balnearios, destinos turísticos, puestos de frontera y terminales de buses.

